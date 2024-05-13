В районе Орловщины ослабили контроль за качеством воды

Нарушение выявила прокуратура.

Надзорное ведомство защитило права жителей Тагинского сельского поселения, расположенного в Глазуновском районе.

Муниципальное предприятие «Эконом-Сервис» должно было следить за качеством питьевой воды в местных источниках водоснабжения. Однако данная работа не проводилась.

В итоге в отношении директора организации возбудили административное дело. Орловца оштрафовали.

Также прокурор обратился в суд с иском, чтобы обязать «Эконом-Сервис» провести соответствующую работу. Требования прокуратуры удовлетворили.

Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

ИА «Орелград»