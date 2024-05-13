Число детей, укушенных клещами, перевалило через 100

Об этом заявили в орловском Роспотребнадзоре.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ведомства, к настоящему моменту от укусов животных-паразитов официально пострадали 105 несовершеннолетних.

В общей сложности клещи укусили 321 жителя Орловской области. После этого у пятерых из них диагностировали болезнь Лайма или боррелиоз.

В области продолжается акарицидная обработка территорий. Мероприятия провели, в том числе, в Городском и Детском парках.

Всего за сезон в нашем регионе планируется обработать препаратами против клещей территории общей площадью 360 гектаров.

ИА «Орелград»