Число детей, укушенных клещами, перевалило через 100

13.5.2024 | 11:00 Важное, Новости, Происшествия

Об этом заявили в орловском Роспотребнадзоре.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ведомства, к настоящему моменту от укусов животных-паразитов официально пострадали 105 несовершеннолетних.

В общей сложности клещи укусили 321 жителя Орловской области. После этого у пятерых из них диагностировали болезнь Лайма или боррелиоз.

В области продолжается акарицидная обработка территорий. Мероприятия провели, в том числе, в Городском и Детском парках.

Всего за сезон в нашем регионе планируется обработать препаратами против клещей территории общей площадью 360 гектаров.

ИА «Орелград»


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