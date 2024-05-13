В Орле «Газель» врезалась в подъезд

13.5.2024 | 11:25 Новости, Происшествия

Инцидент произошёл на 909-м квартале.

Фото: t.me/Oreltre/1818

Сообщение о ДТП появилось в соцсетях накануне вечером. В частности, фото и видео с места событий опубликовал телеграм-канал «Тревожный Орёл».

Фургон «Газель» с надписью «Ирмаст» врезался в подъезд многоэтажного жилого дома. К счастью, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. На видео водитель «Газели» многословно извиняется перед жильцами и полицией, а также пытается встать на колени. Возможно, он находился в нетрезвом состоянии.

Отметим, что «Ирмаст-Холдинг» – это компания, которая занимается строительством объектов в аэропорту Орла.

ИА «Орелград»


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