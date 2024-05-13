В Орле призовут к ответу вандалов, погубивших клёны

Об этом заявил мэр Юрий Парахин.

В ближайшее время городская администрация направит заявление в правоохранительные органы. Хулиганам, сломавшим деревья, придётся, как минимум, возместить причинённый ущерб.

Инцидент произошёл на улице Ломоносова. Неизвестные сломали недавно высаженные здесь шаровидные клены. Фотографиями с места событтия поделилась местная жительница.

По предварительной оценке, пострадало семь молодых деревьев.

«Давайте беречь красоту родного города и труд наших земляков. Давайте пресекать попытки подобного вредительства!» – высказались по этому поводу в пресс-службе городской администрации.

ИА «Орелград»