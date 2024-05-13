Орловец получил травму глаза в баре на Комсомольской

13.5.2024 | 14:30 Криминал, Новости

Пострадавшего госпитализировали.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Предполагаемого обидчика уже допросила полиция. Мужчине вменяется причинение тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, полицейские отработали информацию, поступившую из медицинского учреждения. 48-летнего мужчину госпитализировали с контузией глаза.

Орловец получил травму после случайного конфликта с ранее незнакомым человеком. Инцидент произошёл в баре на Комсомольской улице.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Хотынецкого района.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


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