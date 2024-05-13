Орловец получил травму глаза в баре на Комсомольской

Пострадавшего госпитализировали.

Предполагаемого обидчика уже допросила полиция. Мужчине вменяется причинение тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, полицейские отработали информацию, поступившую из медицинского учреждения. 48-летнего мужчину госпитализировали с контузией глаза.

Орловец получил травму после случайного конфликта с ранее незнакомым человеком. Инцидент произошёл в баре на Комсомольской улице.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Хотынецкого района.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»