Орловец получил травму глаза в баре на Комсомольской

Пострадавшего госпитализировали.
Предполагаемого обидчика уже допросила полиция. Мужчине вменяется причинение тяжкого вреда здоровью.
Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, полицейские отработали информацию, поступившую из медицинского учреждения. 48-летнего мужчину госпитализировали с контузией глаза.
Орловец получил травму после случайного конфликта с ранее незнакомым человеком. Инцидент произошёл в баре на Комсомольской улице.
Сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Хотынецкого района.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИА «Орелград»