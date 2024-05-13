Орловцев возмутило состояние улицы Бурова

Свежие снимки появились в соцсетях.

Похолодание и осадки не пошли улице на пользу. Недоделки, оставленные подрядчиком после недавнего ремонта, стали ещё более заметными. В частности, компрометирующие фото появились в паблике «Подслушано Орловская область» «ВКонтакте».

«Это просто позор! Сколько можно терпеть эту безответственность», – заявляет автор публикации, ссылаясь на мнение местных жителей.

В комментариях официальные представители администрации Орла напомнили орловцам, что контракт на завершение благоустройства уже заключён. «Подрядчик закончит все необходимые ремонтные работы уже этим летом», – заверили чиновники.

Доводить улицу Бурова до ума будет индивидуальный предприниматель Семенцов Александр Николаевич. Большой ремонт выполняло ООО «Дорстрой 57». Однако компания провалила сроки, за что руководитель поплатился штрафом.

ИА «Орелград»