Орловская митрополия предупредила о лжесвященнике

13.5.2024 | 15:05 Криминал, Новости

Самозванец орудует на кладбищах Орла.

Фото: ИА «Орелград»

Мужчина представляется священнослужителем Русской Православной Церкви, хотя не является таковым. Мужчина предлагает посетителям кладбищ отслужить панихиду по их покойным родственникам – разумеется, за вознаграждение.

Как уточнили в митрополии, на вид мужчине около 40 лет. Он носит иерейский крест, но без соответствующего облачения. Также иногда надевает скуфью (особый головной убор православных священников и монахов). Кроме того, может быть одет и в спортивный костюм.

Епархия призывает не поддаваться на уловки самозванца, а сообщать о нём в полицию. Это поможет уберечь других людей от подобного обмана.

«Священнослужители Орловской епархии никогда не ходят по кладбищам с предложением совершить панихиду или литию. Просьбы о богослужениях принимаются в храмах за добровольное пожертвование», – пояснили в митрополии.

ИА «Орелград»


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