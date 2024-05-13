В Орле озвучили новые сроки реконструкции Дворянки

Также прояснилась ситуация с трещинами на ротонде.

Сегодня на объекте побывали депутаты облсовета, представители подрядной организации и заказчика.

Заместитель генерального директора компании «Элитный Сад» Сергей Лукашов заявил, что организации требуется продлить срок проведения работ до 1-го июля. Впрочем, в ходе последующего обсуждения роковая дата сдвинулась ещё дальше – на период до 5-го августа. Об этом сообщают «Орловские новости».

Напомним, что по контракту «Дворянское гнездо» должны были привести в порядок ещё к 1 сентября минувшего года.

На данный момент основной объём оставшихся работ приходится на территорию около реки. Здесь надо уложить плитку и асфальт.

Представители субподрядной организации ЗАО «Горпарк» прояснили ситуацию с ротондой. По их словам, трещины, взволновавшие орловцев, пошли только по покрытию («скорлупе»), а не по самим колоннам. Причиной стали температурные условия, в которых наносили защитный и декоративный слой.

«Горпроект» пообещал восстановить нормальный вид ротонды к концу текущего месяца или раньше.

ИА «Орелград»