В Орле озвучили новые сроки реконструкции Дворянки

Также прояснилась ситуация с трещинами на ротонде.
Сегодня на объекте побывали депутаты облсовета, представители подрядной организации и заказчика.
Заместитель генерального директора компании «Элитный Сад» Сергей Лукашов заявил, что организации требуется продлить срок проведения работ до 1-го июля. Впрочем, в ходе последующего обсуждения роковая дата сдвинулась ещё дальше – на период до 5-го августа. Об этом сообщают «Орловские новости».
Напомним, что по контракту «Дворянское гнездо» должны были привести в порядок ещё к 1 сентября минувшего года.
На данный момент основной объём оставшихся работ приходится на территорию около реки. Здесь надо уложить плитку и асфальт.
Представители субподрядной организации ЗАО «Горпарк» прояснили ситуацию с ротондой. По их словам, трещины, взволновавшие орловцев, пошли только по покрытию («скорлупе»), а не по самим колоннам. Причиной стали температурные условия, в которых наносили защитный и декоративный слой.
«Горпроект» пообещал восстановить нормальный вид ротонды к концу текущего месяца или раньше.
ИА «Орелград»