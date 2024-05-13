Орловские депутаты выполнили 397 наказов избирателей

Обнародованы результаты реализации рабочей программы.

В Орле в рамках реализации рабочей программы в 2023 году было выполнено 397 наказов избирателей. Для сравнения, годом ранее было выполнено 311 наказов. Такие данные содержатся в отчете Орловского горсовета о работе в 2023 году. Из него следует, что 39 дворов города получили новое детское и спортивное оборудование на общую сумму в 7 миллионов рублей. Кроме того, 25 многоквартирных домов получили новое ограждение детских площадок и клумб, в восьми дворах были выполнены работы по устройству пешеходных дорожек и искусственных неровностей для безопасности пешеходов.

«Значительная часть средств по программе наказов избирателей была направлена на проведение текущего ремонта и улучшение материально-технической базы в 107 школах, детсадах, учреждениях культуры и спорта, – следует из отчета. – Сумма расходов программы наказов на эти цели в сфере образования составила более 16 миллионов рублей».

По словам спикера горсовета Василия Новикова, бюджетные средства были направлены депутатами в интересах почти 40 тысяч орловских детей и их родителей. Также по программе наказов избирателей в 2023 году были выполнены инженерно-геодезические изыскания для строительства в дальнейшем сетей водоотведения по улицам частного сектора микрорайона «Лужки», где проживает более 600 горожан.

В прошлом году в бюджете города Орла впервые были предусмотрены средства в размере 13 миллионов рублей на установку детского игрового и спортивного оборудования взамен демонтированного по требованию прокуратуры. «Напомню, что речь идет об аварийном и не соответствующем современным требованиям безопасности оборудовании, – отметил Василий Новиков. – Такая работа проведена в 74 дворах многоквартирных домов города Орла».

ИА «Орелград»