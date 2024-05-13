СМИ сообщили о смене начальства на Спецавтобазе

13.5.2024 | 9:25 ЖКХ, Новости, Общество

Одно из главных предприятий Орла покинул Сергей Яковенко.

Фото: Администрация Орла

Об этом сообщил портал «Орловские новости», ссылаясь на некие собственные источники. По данным СМИ, Яковенко ушёл на пенсию. Кто будет директором «Спецавтобазы» вместо него – пока не уточняется.

Сергей Яковенко возглавил предприятие в 2019-м году. До этого он работал заместителем директора, ещё раньше – в ливенском АО «Промприбор». Профессиональный путь Яковенко начался ещё в 1989-м.

Известно, что он является выпускником Московского института приборостроения. Также сообщалось, что в декабре 2022-го года орловец отметил юбилей.

Ранее на заседании комитета горсовета Сергей Яковенко рассказал о кадровом голоде на предприятии.

ИА «Орелград»


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