СМИ сообщили о смене начальства на Спецавтобазе

Одно из главных предприятий Орла покинул Сергей Яковенко.

Об этом сообщил портал «Орловские новости», ссылаясь на некие собственные источники. По данным СМИ, Яковенко ушёл на пенсию. Кто будет директором «Спецавтобазы» вместо него – пока не уточняется.

Сергей Яковенко возглавил предприятие в 2019-м году. До этого он работал заместителем директора, ещё раньше – в ливенском АО «Промприбор». Профессиональный путь Яковенко начался ещё в 1989-м.

Известно, что он является выпускником Московского института приборостроения. Также сообщалось, что в декабре 2022-го года орловец отметил юбилей.

Ранее на заседании комитета горсовета Сергей Яковенко рассказал о кадровом голоде на предприятии.

ИА «Орелград»