В Орле закрыли сайты по продаже санкционных продуктов

13.5.2024 | 10:00 Закон и порядок, Новости

Деятельность сайтов противоречила законодательству РФ.

Фото: ИА «Орелград»

Орловская транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила информацию, распространение которой запрещено в соответствии с действующим законодательством. Как пояснили в ведомстве, в свободном доступе на интернет-страницах содержалась информация о возможности приобретения импортной молочной и мясной продукции, включенной в санкционный перечень товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию.

«По результатам проверки транспортным прокурором в Железнодорожный районный суд города Орла были направлены исковые заявления о запрете ее распространения, – уточнили в надзорном ведомстве. – Суд удовлетворил их в полном объеме. Исполнение решений суда контролируется транспортной прокуратурой».

Железнодорожный районный суд рассмотрел и удовлетворил сразу три однотипных иска. В обоснование заявленных требований было указано, что вход на сомнительные сайты является свободным, предварительной регистрации не требуется. Ознакомиться с содержанием интернет-страниц может любой пользователь Сети, информация на сайтах распространяется бесплатно. Факты размещения запрещенной информации, а также отсутствия ограничения доступа к ним были подтверждены снимками экрана компьютера, а также актами проверки сайтов.

«Распространение указанной информации противоречит основам конституционного строя Российской Федерации, информационный материал нарушает запреты, установленные федеральным законодательством, – следовало из исков. – Предоставление свободного доступа к интернет-сайтам… противоречит целям и задачам действующего законодательства, способствует совершению преступлений, тем самым нарушает публичные интересы Российской Федерации и права неопределенного круга лиц».

ИА «Орелград»


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