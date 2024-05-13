Орловские синоптики назвали время возможного потепления

Холода не спешат уходить с Орловщины.

На завтрашнее утро снова прогнозируются заморозки. Температура упадёт до минус одного градуса.

В среднем завтра в ночное время будет от ноля до плюс четырёх, в дневное – от 11 до 16 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с севера со скоростью до 8 метров в секунду ночью и до 11 метров в секунду днём.

«Потепление возможно только к концу недели», – указали в Орловском гидрометцентре. Причиной является то, что североатлантический циклон пока что не сдаёт свои позиции, и новые порции холодного воздуха продолжают поступать с Арктики на Орловщину.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что первые 10 дней мая в европейской части России могут считаться самыми холодными за всю историю наблюдений. Об этом сообщает ТАСС. Температура в регионах Центральной России упала примерно на 9 градусов ниже нормы.

«Европейская Россия оказалась как бы воронкой, в которую втягиваются очень холодные воздушные массы из самых холодных акваторий Северного Ледовитого океана», – пояснил Вильфанд. По его словам, это является крайне редким случаем.

ИА «Орелград»