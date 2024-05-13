В Орловской области в сгоревшем доме нашли тело

13.5.2024 | 11:41 Важное, Новости, Происшествия

Погиб 57-летний мужчина.

Фото: УМЧС по Орловской области

Подробности рассказали в Управлении МЧС по региону.

Сигнал о ЧП поступил в службу спасения 11 мая около 21 часа. Горел жилой дом, расположенный в селе Золотарёво в Залегощенском районе.

Когда пожарные прибыли на место, строение полыхало по всей площади. Кровля начала рушиться. Также огонь грозил распространиться на соседний дом.

Пожарные не допустили такого развития событий, однако первый дом выгорел изнутри. Уже глубокой ночью, разбирая конструкции, сотрудники МЧС нашли внутри него тело. Погибший оказался мужчиной 1967-го года рождения.

Как предполагают в ведомстве, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. В борьбе с пламенем участвовали сотрудники трёх пожарных частей (20-й и 21-й Залегощенского района и 3-й города Орла), а также добровольцы.

Всего за длинные выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 44 раза. 20 выездов пришлись именно на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»


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