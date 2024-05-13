В Орле отложили отключение горячей воды

Причиной стало похолодание.

Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут позже. Однако новые сроки точно не определены. Об этом сообщил Орловский филиал АО «Квадра».

Горячую воду планировалось отключить с 14 мая – как обычно, на две недели. Однако в связи с аномальным похолоданием планы пришлось скорректировать.

Напомним, отключения затрагивают жителей Орла (из Советского, Железнодорожного, Северного и, частично, Заводского районов), которые получают тепло именно от Орловской ТЭЦ.

Ранее областные синоптики рассказали, что в регионе может потеплеть только к концу этой недели. В свою очередь, в Росгидромете первую декаду мая назвали самой холодной за всю историю наблюдений в центральной части нашей страны.

ИА «Орелград»