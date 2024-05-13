В Орле отложили отключение горячей воды

13.5.2024 | 13:16 Важное, ЖКХ, Новости

Причиной стало похолодание.

Фото: ИА «Орелград»

Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут позже. Однако новые сроки точно не определены. Об этом сообщил Орловский филиал АО «Квадра».

Горячую воду планировалось отключить с 14 мая – как обычно, на две недели. Однако в связи с аномальным похолоданием планы пришлось скорректировать.

Напомним, отключения затрагивают жителей Орла (из Советского, Железнодорожного, Северного и, частично, Заводского районов), которые получают тепло именно от Орловской ТЭЦ.

Ранее областные синоптики рассказали, что в регионе может потеплеть только к концу этой недели. В свою очередь, в Росгидромете первую декаду мая назвали самой холодной за всю историю наблюдений в центральной части нашей страны.

ИА «Орелград»


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