В орловской полиции рассказали об инциденте с Газелью

13.5.2024 | 13:30 Новости, Происшествия

Фургон врезался в подъезд жилого дома.

Как пояснили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне около 16 часов 15 минут. Мужчина, управляя автомобилем «Газ», врезался в здание по улице Планерной, 53.

«Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался», – отметили в полиции.

В свою очередь, сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении. Орловцу вменяется статья 12.26 – невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Возможные санкции – штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Отметим, что на видео с места события водитель признавал свою ошибку и даже пытался просить прощения за ДТП на коленях.

ИА «Орелград»


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