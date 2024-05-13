В Орле заключат новый контракт на отлов собак

13.5.2024 | 10:20 ЖКХ, Новости

«Спецавтобаза» завершила приём заявок от претендентов.

Фото: ИА “Орелград”

Как стало известно из данных, размещённых на официальном портале Госзакупок, только одна поступившая заявка признана полностью соответствующей правилам.

Претендент готов оказывать услуги в отношении одного животного за 25 тысяч 440 рублей. При этом начальная (максимальная) цена контракта составляет около 1,2 миллиона рублей.

В проекте документа указано, что отлов животных осуществляется до 11 октября текущего года, а их содержание в приюте – до 20 октября.

Отметим, что приют, который строили на Новосильском шоссе, должен был открыться ещё в октябре минувшего года. Однако он не заработал до сих пор.

ИА «Орелград»


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