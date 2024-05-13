В Орле заключат новый контракт на отлов собак

«Спецавтобаза» завершила приём заявок от претендентов.

Как стало известно из данных, размещённых на официальном портале Госзакупок, только одна поступившая заявка признана полностью соответствующей правилам.

Претендент готов оказывать услуги в отношении одного животного за 25 тысяч 440 рублей. При этом начальная (максимальная) цена контракта составляет около 1,2 миллиона рублей.

В проекте документа указано, что отлов животных осуществляется до 11 октября текущего года, а их содержание в приюте – до 20 октября.

Отметим, что приют, который строили на Новосильском шоссе, должен был открыться ещё в октябре минувшего года. Однако он не заработал до сих пор.

ИА «Орелград»