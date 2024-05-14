Дорогие кредиты и высокие налоги: чем недовольны строители

Статистики обнародовали результаты опроса руководителей строительных компаний.

Орелстат обнародовал результаты опроса общественного мнения, в котором приняли участие руководители строительных организаций региона. Их попросили оценить ситуацию на региональном рынке строительства и выделить основные факторы, ограничивающие строительную деятельность. В первом квартале 2024 года, по мнению руководителей организаций, основными сдерживающими факторами стали высокий процент коммерческого кредита и высокая стоимость материалов, конструкций и изделий – за них было отдано по 36 процентов голосов.

Далее следуют: высокий уровень налогов – 22 процента респондентов, погодные условия – 21 процент, неплатежеспособность заказчиков – 20 процентов, недостаток квалифицированных рабочих – 15 процентов, недостаток финансирования – 9 процентов, конкуренция со стороны других строительных фирм и недостаток заказов на работы – по 6 процентов, нехватка и изношенность строительных машин и механизмов – 3 процента.

«По данным обследования деловой активности строительных организаций, отражающего взгляды руководителей на текущую конъюнктуру в сфере строительного бизнеса и перспективы его развития, индекс предпринимательской уверенности в строительстве в первом квартале 2024 года составил -12 процентов», – следует также из информации Орелстата.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Орловской области, на рынке жилищного строительства региона присутствует 1078 хозяйствующих субъектов. Основная их часть является частными организациями, только одна организация имеет смешанную форму собственности. Предприятия, доминирующие на данном рынке, отсутствуют. Наиболее крупным региональным застройщиком является ПАО «Орелстрой». В 2023 году организациями и индивидуальными застройщиками на территории региона было введено 374,4 тысячи квадратных метров жилья, из них 194,8 тысячи в многоквартирных жилых домах и 179,6 тысячи – в индивидуальных жилых строениях.

ИА «Орелград»