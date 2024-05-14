Муниципальные предприятия займутся борьбой с гололедом

Обязанности организаций заново пропишут в правилах благоустройства.

В Орле уточнили перечень обязанностей муниципальных предприятий и учреждений по содержанию прилегающих территорий. Соответствующие поправки в городские правила благоустройства в первом чтении были одобрены депутатами Орловского горсовета. Речь идет об организациях, наделенных правом хозяйственного ведения или оперативного управления на здания, строения и сооружения, а также о правообладателях земельных участков, расположенных на территории города Орла.

Согласно поправкам, они обязаны участвовать в очистке прилегающей территории от мусора и иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой и сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников, в покосе травы и обрезке поросли. В зимнее время на них же возлагается обязанность по очистке прилегающей территории, за исключением цветников и газонов, от снега и наледи для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан, по противогололедной обработке прилегающей территории.

Еще одна новая норма гласит, что полив зеленых насаждений и газонов в Орле должен производиться «с обеспечением для каждого вида насаждений норм и кратности». Аналогично должна производиться обработка от вредителей, посадка новых деревьев и кустарников, посев газонной травы и посадка цветов. Правилами будет предусмотрено восстановление вытоптанных и вымерзших участков газонов, а также их очистка от мусора. Новая версия правил будет распространяться, в том числе, на муниципальные учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере благоустройства, уборки и санитарного содержания территорий в городе Орле, а также на специализированные организации, оказывающие услуги в указанной сфере, независимо от их формы собственности.

ИА «Орелград»