Клычкова завалили жалобами на трассу Нарышкино – Сосково

Тему подняли во время последнего прямого эфира губернатора.

Андрей Клычков провёл его в социальных сетях накануне.

В комментариях многие пользователи целенаправленно жаловались губернатору на состояние дорожного покрытия на межмуниципальной трассе «Нарышкино – Сосково». По словам водителей, перемещение по дороге даётся с большим трудом.

Орловцам ответили с официального аккаунта Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Представители департамента пояснили, что дорога находится на балансе «Орёлгосзаказчика». В минувшем году здесь отремонтировали 10 километров дорожного полотна. В будущем году планируется привести в порядок ещё 9,7 километра.

Что касается текущего года, то, как заявили чиновники, здесь «будут проводиться работы в рамках средств, доведенных на содержание». Они запланированы на текущий весенне-летний период.

ИА «Орелград»