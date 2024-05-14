Клычкова завалили жалобами на трассу Нарышкино – Сосково

14.5.2024 | 10:45 ЖКХ, Новости

Тему подняли во время последнего прямого эфира губернатора.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official / Ольга Симоненкова

Андрей Клычков провёл его в социальных сетях накануне.

В комментариях многие пользователи целенаправленно жаловались губернатору на состояние дорожного покрытия на межмуниципальной трассе «Нарышкино – Сосково». По словам водителей, перемещение по дороге даётся с большим трудом.

Орловцам ответили с официального аккаунта Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Представители департамента пояснили, что дорога находится на балансе «Орёлгосзаказчика». В минувшем году здесь отремонтировали 10 километров дорожного полотна. В будущем году планируется привести в порядок ещё 9,7 километра.

Что касается текущего года, то, как заявили чиновники, здесь «будут проводиться работы в рамках средств, доведенных на содержание». Они запланированы на текущий весенне-летний период.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования