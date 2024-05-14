Мценск пытается продать локацию для фильма ужасов

На торги выставили жутковатое помещение.

Известно, что его общая площадь составляет 75 квадратных метров. Помещение имеет нежилое назначение. Оно находится по адресу «Микрорайон 1-й, 21-А».

Уточняется, что объект располагается на первом этаже кирпичной пятиэтажки, построенной 54 года назад. Имеется отдельный вход.

Объект включён в план приватизации имущества по решению Мценского городского Совета народных депутатов. Стартовая цена составляет 1 миллион 615 тысяч 800 рублей. Один шаг аукциона – около 81 тысячи.

Заявки принимаются до 7 июня текущего года.

ИА «Орелград»