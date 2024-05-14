За гибель отца и сына в ДТП под Орлом ответил краснодарец

Мужчина получил обвинительный приговор за смертельную аварию.

Ливенский районный суд Орловской области признал жителя Краснодарского края виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц). Подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, которое суд тут же заменил принудительными работами сроком на 3 года.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания краснодарец на 2 года и 10 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Как пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в июле 2023 года на автодороге «Ливны – Навесное – Грачев Верх».

«Водитель автомобиля «ДАФ» следовал из Липецкой области в город Ливны и допустил выезд на полосу встречного движения, в связи с чем произошло столкновение его автомобиля с автомобилем «Ниссан Террано», двигавшимся по встречной полосе, – рассказали в суде. – В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ниссан Террано» и его малолетний сын скончались от полученных травм, а пассажиру – супруге водителя, были причинены многочисленные телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью».

В судебном заседании подсудимый свою вину признал лишь частично. По его версии, Правила дорожного движения он не нарушал, а на встречную полосу его грузовик вынесло «вследствие внезапного взрыва колеса». Однако данный аргумент суд не принял, поскольку он не нашел своего подтверждения в ходе рассмотрения уголовного дела. Изучив представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным, а при назначении наказания учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание: добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, а также частичное признание вины, раскаяние в содеянном и извинения перед потерпевшей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

ИА «Орелград»