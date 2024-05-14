В Орловской области посадили новые деревья

Работы выполнили на землях Болховского лесничества.

Об этом сообщается в соцсетях организации.

Комбинированное лесовосстановление проведено на площади в полтора гектара. Сотрудники лесничества сочетали здесь естественное и искусственное восстановление леса.

Ещё на двух гектарах проведена повторная посадка новых саженцев взамен погибших.

Работы выполнялись вручную, так как молодые сосны сажали точечным образом – либо в местах гибели растений, либо в местах изреженного насаждения.

Ранее стало известно, что в Орле на Карачевском шоссе прижились не все деревья.

ИА «Орелград»