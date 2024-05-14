В Орловской области посадили новые деревья

Работы выполнили на землях Болховского лесничества.
Об этом сообщается в соцсетях организации.
Комбинированное лесовосстановление проведено на площади в полтора гектара. Сотрудники лесничества сочетали здесь естественное и искусственное восстановление леса.
Ещё на двух гектарах проведена повторная посадка новых саженцев взамен погибших.
Работы выполнялись вручную, так как молодые сосны сажали точечным образом – либо в местах гибели растений, либо в местах изреженного насаждения.
Ранее стало известно, что в Орле на Карачевском шоссе прижились не все деревья.
ИА «Орелград»