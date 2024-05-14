На Орловщину ввезли импортные инкубационные куриные яйца

14.5.2024 | 12:00 Закон и порядок, Новости

Это произошло впервые.

Фото: Управление ветеринарии Орловской области (иллюстративное)

Как пояснили в региональном Управлении Россельхознадзора, товар предназначался для птицеводческого предприятия, расположенного в Ливенском районе.

Продукция прибыла в нашу область из Испании, Чехии и Словакии. С начала года предприятие получило из-за рубежа около 1,3 миллиона инкубационных яиц (типа «бройлер Ross 308»).

Ранее такой товар на Орловщину из-за рубежа не поставлялся. Сотрудники Россельхознадзора проконтролировали поставку – в частности, проследив за выгрузкой яиц на предприятии.

Кроме того, при ввозе ведомство зафиксировало в официальных документах благополучие местности по заразным и карантинным заболеваниям. Также Россельхознадзор проследил за наличием полного комплекта необходимых документов при дальнейшей перевозке яиц автомобильным транспортом.

ИА «Орелград»


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