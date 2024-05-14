Задержан замглавврача орловского наркодиспансера

14.5.2024 | 12:29 Важное, Закон и порядок, Медицина, Новости

Он обвиняется в получении взятки.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в Следственном Управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Уголовное дело возбудили по статье 290 УК РФ («получение взятки»). Основанием стали материалы Управлений ФСБ и МВД по Орловской области.

По предварительным данным, преступление произошло в текущем месяце. Заместитель главного врача «Орловского наркологического диспансера» получил от местного жителя 50 тысяч рублей. Это являлось платой за незаконное снятие его знакомого с диспансерного учета.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. В рамках дела проводятся необходимые следственные действия.

ИА «Орелград»


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