Орловский губернатор ответил бойцам ЧВК «Вагнер»

Участники СВО жалуются на проблемы с получением удостоверений и выплат.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ответил на комментарии (и, видимо, на видеообращение к президенту Владимиру Путину) в ходе прямого эфира в соцсети 13 мая.

«По поводу выплат участникам СВО ЧВК «Вагнер». Я говорил: пойти через Фонд защитники Отечества. Для того, чтобы обеспечить, необходимо два документа. Первый документ – ветерана боевых действий. Они пошли сейчас (да, три месяца он делается, но уже у кого-то там год прошел). После него медицинская комиссия. И тогда мы все идем по ранениям и по всем остальным … Других оснований просто нет. Ну, давайте эту процедуру пройдем. Ничего другого я придумать не могу: я же не Министерство обороны».

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента. Основной целью является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей бойцов. Фонд оказывает содействие в получении мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Адрес: ул. Степана Разина, 3, Орёл. Телефон: +7 (4862) 25-28-08. Группа в «ВКонтакте».

ИА “Орелград”