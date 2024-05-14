Клычков объяснил, почему отопление появилось не у всех

Губернатор Орловской области коснулся темы в прямом эфире 13 мая.

Жители активно задавали вопросы в комментариях в соцсети. Несмотря на холода, тепло, по словам орловцев, не появилось в детсадах в Хотынце, Жилина, поселке Добром. Также указывали много адресов многоквартирных домов в Орле.

Андрей Клычков пояснил, что в регионе активно стартовала подготовка к новому отопительному сезону, поэтому многие объекты в ремонте. Никто не ожидал аномальных холодов. В Липецкой, Тамбовской «морозы вообще минус 6, у нас с вами еще по температурному режиму не так», подчеркнул орловский губернатор.

«Где котельные работают, мы везде запустили. В том же 909-м квартале (к сожалению, с одной стороны, с другой стороны – к радости жителей) требовали обновить котельную. Ее разобрали, для того чтобы работу выполнить. <…>Я при всем моем желании сейчас не смогу поставить котлы на место, потому что их уже вывезли оттуда», – сказал Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что с 18 мая начнется потепление.

«Мы не собираемся пока ничего отключать, – пояснил Андрей Клычков. – Будем смотреть, безусловно, по ситуации. По всем социальным объектам поручение дано, чтобы обеспечить поддержание температуры».

ИА “Орелград”