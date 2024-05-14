Суд признал неправомерным отказ «Орелгосзаказчика» от контракта

Решение было принято по мотивам рассмотрения иска подрядчика.

Арбитражный суд Орловской области признал недействительным решение казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Он также постановил взыскать с предприятия в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГазРесурс» задолженность за выполненные работы в сумме 26,838 миллиона рублей. Решение еще не вступило в законную силу, на него может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

Как следует из материалов дела, в качестве истца выступило ООО «ГазРесурс». Он просило признать незаконным бездействие «Орегосзакказчика», выразившееся «в отказе отменить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 18 октября 2022 года». Речь идет о контракте на ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Льгов-Жудерский» – Святой источник в Хотынецком районе Орловской области. Его цена составляла 46,9 миллиона рублей.

Конечный срок выполнения работ был установлен на 27 ноября 2022 года. Как указал истец, ООО «ГазРесурс» приступило к выполнению работ в установленные контрактом сроки. В ноябре 2022 года лабораторией КУ ОО «Орелгосзаказчик» были взяты пробы верхнего слоя асфальтобетона на отремонтированных участках. По результатам испытаний было установлено, что асфальтобетон не соответствует по содержанию воздушных пустот. Заказчик направил подрядчику предписания об устранении недостатков.

Когда подрядчик об этом отчитался, пробы были взяты повторно. Результаты испытаний вновь показали, что они не соответствуют нормам по содержанию воздушных пустот. Однако подрядчик с этим не согласился. В своем письме он указал, например, что нормами ГОСТ предусмотрено: оценки соответствия асфальтобетонного слоя требованиям стандарта следует производить из слоя асфальтобетона не ранее чем через 24 часа после его уплотнения и не позже открытия движения при строительстве и реконструкции, а также не позднее 14 суток после открытия движения при ремонте автомобильной дороги.

Подрядчик обратил внимание заказчика и на тот факт, что выводы о несоответствии проб были сделаны на основании расчетов с учетом рецептов асфальтобетонной смеси, максимальная плотность которого составляет 2700 г/куб см. Однако подрядчиком была направлена на исследование смесь максимальной плотностью 2528 г/куб см. В этом подрядчик видел причину расхождений. Более того, он принял решение о привлечении независимой лаборатории, которая произвела отбор проб в непосредственной близости от мест предыдущего взятия проб.

После проведения испытаний независимая лаборатория ООО «Курский асфальт» пришла к выводу, что пробы соответствуют по содержанию воздушных пустот и объемной плотности требованиям ГОСТ. Тем не менее, заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта, а подрядчику пришлось идти в суд. Изучив представленные сторонами доказательства, арбитраж иск удовлетворил и признал отказ «Орелгосзаказчика» недействительным.

ИА «Орелград»