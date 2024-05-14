В Орле будут судить крупного наркодилера

Орловца обвиняют в участии в преступной группе.

Орловская транспортная прокуратура направила в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении орловца, которого следствие считает участником преступной группы. Как пояснили в надзорном ведомстве, обвинительное заключение утвердил заместитель Орловского транспортного прокурора. Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

«По версии следствия, в феврале 2024 года, мужчина незаконно получил наркотическое средство с целью последующего его размещения в тайниках и сбыта на территории Орла, – сообщает Орловская транспортная прокуратура. – Однако вскоре он был задержан сотрудниками ЛО МВД России на станции Орел. При себе у него обнаружено и изъято наркотическое средство массой более 43 грамм».

Ранее пресс-служба Управления на транспорте МВД по ЦФО сообщала, что 41-летний безработный орловец был задержан в конце февраля на Привокзальной площади. Он был доставлен в дежурную часть линейного отдела, где в ходе личного досмотра в присутствии понятых транспортные полицейские изъяли у него три свертка с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно исследованию, проведенному экспертами-криминалистами, в свертках содержался «мефедрон» массой 2,78 грамма.

«Подозреваемый признался, что приобрел запрещенное вещество бесконтактным способом через тайник-закладку и планировал реализовать на территории города Орла, – уточнили в транспортной полиции. – Он указал места уже сделанных в черте города тайников-закладок, и признался, что это его первый опыт «подработки» так называемым курьером. Из мест закладок было изъято в общей сложности более 5 граммов расфасованного мефедрона. А по месту жительства подозреваемого – еще более 35 граммов наркотического вещества в свертках».

Таким образом, общая масса изъятого у безработного синтетического наркотика составила более 43 граммов. Уголовное дело в отношении него было возбуждено следственным отделением ЛО МВД России на станции Орел. Санкция части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИА «Орелград»