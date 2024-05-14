В ДТП пострадали сразу трое орловчанок

14.5.2024 | 13:57 Новости, Происшествия

Авария случилась в областном центре.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, всё произошло накануне в 13 часов 25 минут. «Хэндэ» и «Киа Рио» столкнулись на перекрёстке улиц 2-й Посадской и Энгельса.

«Хэндэ» управлял 41-летний мужчина. Иномарка ехала по Энгельса со стороны Панчука в сторону 2-й Посадской.

На перекрёстке водитель допустил столкновение с «Киа». Этой машиной управляла 65-летняя женщина. Кроме того, в ней ехали 55-летняя и 58-летняя пассажирки.

Все трое орловчанок получили травмы. Однако госпитализация им не понадобилась.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 6 ДТП.

ИА «Орелград»


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