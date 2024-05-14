Для Ливенского краеведческого музея закупили оборудование

Оно обошлось в 2,9 миллиона.

Современную технику приобрели в рамках национального проекта «Культура».

Как пишет «Ливенская газета», в в военном зале музея установлена музыкальная система. Для уличных экскурсий приобретён поясной громкоговоритель.

Также в музее обновили компьютерное и мультимедийное оборудование. Здесь появились три новых персональных компьютера, оргтехника, монитор для демонстрации видеоизображений, а также программное обеспечение для учёта и оцифровки архивов.

Кроме того, музеем получены девять витрин и четыре полноростовых манекена. Для фондохранилища приобретены два оружейных сейфа, архивные шкафы, другое оборудование.

Теперь количество картин, представленных в зале музея, увеличится примерно на три десятка. Такого прогресса удалось добиться за счёт новых восьми передвижных выставочных стендов.

Также в выставочном зале заменены системы освещения и подвесов картин, что позволяет быстрее монтировать и разбирать выставки.

ИА «Орелград»