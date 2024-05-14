В Орле подрядчика здания УМВД оштрафовали на 13 миллионов

14.5.2024 | 12:40 Закон и порядок, Новости, Строительство

Организация не справилась с задачей.

Фото: ИА «Орелград»

Ремонт здания на улице Тургенева, где располагается руководство орловской полиции, начался год назад. ООО «Архитектура Строй Стандарт» взялось привести его в порядок за 26,5 миллиона рублей. Задача осложнялась ещё и тем, что данный адрес относился к объектам культурного наследия регионального значения.

В итоге подрядчик выполнил ремонт не в срок и не полностью. Кроме того, к качеству того, что удалось сделать, возникли претензии.

Как сообщает Управление ФАС по Орловской области, в результате работ оказались повреждены потолочные стеновые покрытий кабинетов, входная металлическая дверь регионального узла связи, внешний блок системы кондиционирования воздуха. Кроме того, с фасада обрушились фрагменты штукатурки.

УФАС составило в отношении компании протокол об административном правонарушении. Мировой суд судебного участка №3 Советского района Орла, рассмотрев документ, оштрафовал подрядчика на целых 13 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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