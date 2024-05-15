Библиотекари устроят массовый забег в Орле

По улицам областного центра они пробегут с книгами в руках.

Ежегодная Всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга» пройдет в Орле 26 мая в 12:00. В ней традиционно участвует Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина. В учреждении пояснили, что акция состоится в преддверии Общероссийского дня библиотек, а приурочена она к Году семьи, объявленному в России президентом Владимиром Путиным. Забег возьмет старт у стен «Бунинки», участники – сотрудники библиотеки и волонтеры – побегут в городской Парк культуры и отдыха «навстречу» читателям, превращая их в книголюбов. Они будут задавать жителям и гостям города литературные вопросы, а за правильные ответы подарят книги.

«Вопросы, которые будут заданы респондентам, касаются отечественной и зарубежной классики – литературы и поэзии, проверенной временем, – рассказали в «Бунинке». – Ответившие правильно, получат в награду интересную книгу и приглашение в библиотеку.

Перед началом забега для волонтеров проведут инструктаж и познакомят с правилами акции. Волонтерам необходимо быть в белых футболках и удобной одежде, не сковывающей движение. Так называемые «книгобежцы» проверят знания прохожих о произведениях Пушкина и Есенина, Достоевского и Толстого, Марка Твена и Джека Лондона, Эрнеста Хэмингуэя и Габриэля Гарсиа Маркеса.

Добавим, что Всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга» ежегодно объединяет десятки тысяч представителей библиотечного сообщества и любителей чтения во всех уголках России. Она нацелена на популяризацию библиотек, привлечение и расширение читательской аудитории. Желающие могут зарегистрироваться для участия в акции на сайте «Добро.ru».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»