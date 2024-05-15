Орловские поисковики отправятся в Монголию

Полевые работы пройдут в районе реки Халхин-Гол.

Как сообщает Поисковое движение России, в период с 16 по 24 мая 2024 года в районе реки Халхин-Гол в Монголии будет проходить поисковая экспедиция. В ней примут участие историки, исследователи, опытные поисковики из Москвы и ряда регионов России, а также из Беларуси и Казахстана. В состав российской команды будут включены поисковики из Орловской области. Кроме того, в нее войдут специалисты из Московской, Смоленской, Свердловской, Иркутской и Новгородской областей, из Красноярска, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

«Сопровождать участников будет съемочная группа, – уточнили организаторы. – В ходе реализации проекта будет сниматься документальный фильм, освещающий события, произошедшие в 1939 году на Халхин-Голе и ход самой экспедиции для дальнейшей демонстрации в учебных заведениях стран-участниц проекта».

Река Халхин-Гол вписана в славную военную историю нашего государства. Короткое, но кровопролитное сражение на ней произошло 20 августа 1939 года. В бою сошлись Красная Армия и Квантунская армия Японии. Последняя потерпела сокрушительное поражение и отказалась от попыток перенести границу вглубь Монголии. Победа советских войск на реке Халхин-Гол серьезно повлияла на события первых месяцев Великой Отечественной войны.

«Несмотря на намеки Берлина, руководство Японии приняло решение не осуществлять в 1941 году масштабное нападение на Советский Союз, – напоминает Поисковое движение России. – Это позволило перебросить к Москве советские части из Сибири, которые решили исход битвы под Москвой. Решение Токио не реагировать на призывы Третьего Рейха объяснялось просто — в Японии очень хорошо помнили итоги сражения на Халхин-Голе».

Второй этап проекта пройдет в августе 2024 года, также на территории Монголии. Он предусматривает участие российских поисковиков в церемонии захоронении останков бойцов Красной Армии и цириков МНР, которые будут найдены на Халхин-Голе в ходе майских поисковых работ. Проект приурочен к празднованию 85-летия победы на Халхин-Голе. Он призван содействовать развитию общественной дипломатии, сохранению общей исторической памяти, формированию дружеских отношений и благоприятного образа стран-участниц проекта.

ИА «Орелград»