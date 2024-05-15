Условия субсидирования фермеров изменили

Чтобы получить гранты, фермерам придётся наращивать производство.

Важные изменения внесены в постановление правительства Орловской области от 9 февраля 2024 года № 82 «О предоставлении субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования». В частности, уточнены условия предоставления субсидий, о чем сообщили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В своем обзоре они отмечают, что размер субсидии на поддержку элитного семеноводства, предоставляемой по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами, не может превышать 70 процентов от суммы фактически произведенных затрат. А к протоколу испытаний проб семян сельскохозяйственных растений и протоколу инспекций, действующих в период проведения сева, должен прилагаться акт апробации.

При получении гранта на развитие семейной фермы заявитель теперь будет давать обязательство – он должен пообещать областному руководству обеспечить ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в течение не менее чем 5 лет с даты получения гранта и не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году.

«Условием предоставления гранта на развитие материально-технической базы является также обязательство заявителя обеспечить ежегодный прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в течение не менее чем 5 лет с даты получения гранта не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году», – следует также из обзора аналитиков.

Кроме того, если бюджетные или автономные учреждения решат принять участие в отборе на соискание грантов на поддержку племенного животноводства, то им надо будет получить официальное согласие своих учредителей на участие в таком отборе. Под учредителями в данном случае понимаются органы государственной власти или местного самоуправления.

ИА «Орелград»