Курскую область возглавил выпускник орловского вуза

Алексей Смирнов окончил местный филиал Орловской региональной академии государственной службы.

Это произошло в 2001-м году. Смирнов обучался по специальности «государственное и муниципальное управление». Ранее, в 1995 году, он окончил Курский сельскохозяйственный институт имени Иванова как «экономист-организатор».

Сегодня президент России Владимир Путин назначил Алексея Смирнова временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Ранее Смирнов трудился на ответственных должностях в администрации Курской области (с 2018-го года), в Фонде капремонта многоквартирных домов города Москвы (в 2016-2018), в администрации Московской области (в 2011-2016). Также госслужащий занимал должность заместителя руководителя администрации города Сергиев Посад.

До этого чиновник трудился в родном Курске в городской администрации и областном комитете ЖКХ.

ИА «Орелград»