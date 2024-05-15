Орловщина нарастила экспорт пшеничной муки в пять раз

15.5.2024 | 14:00 Новости, Экономика

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Фото: ИА “Орелград”

По информации регионального Управления ведомства, позитивная динамика зафиксирована в период с 1 января по 14 мая текущего года.

За это время из Орловской области на экспорт отгрузили 2,6 тысячи тонн пшеничной муки. Это превышает показатель за аналогичный период минувшего года в 5,4 раза.

Основным импортёром данного вида продукции является Белоруссия. Она получила 91% от общего объёма. Также мука поставлялась в Туркмению (8%) и Израиль (1%).

Все отгрузки проконтролировали специалисты Россельхознадзора. Нарушений (в виде наличия карантинных объектов) не выявили.

ИА «Орелград»


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