Орловца наградили Медалью Жукова

Награды удостоился мобилизованный участник СВО из Орла.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Михаил Лейбюк попал в зону специальной военной службы после мобилизации в сентябре 2022 года. Орловец возглавил нештатное подразделение инженерного оборудования позиций батальона.

В 2023 году боец получил осколочное ранение и попал в госпиталь. После лечения Лейбюк вернулся на СВО и продолжил защищать Отечество.

Орловец является стрелком мотострелкового взвода 4-й мотострелковой роты 2-го мотострелкового батальона. «Мужчину отличают ответственность за выполняемую работу и умение руководить личным составом», – указали в мэрии.

Медалью Жукова нашего земляка отметили за образцовую службу и выполнение боевых задач.

Ранее стало известно, что орловский бизнесмен купил для бойцов СВО 10 мотоциклов.

ИА «Орелград»