На Орловщине введён режим ЧС для сельхозпроизводителей

15.5.2024 | 16:00 Новости, Происшествия

Причиной стали заморозки.

Яблоня после заморозков. Фото: ИА “Орелград”

Такое решение принял губернатор Орловской области Андрей Клычков. Правительство региона приняло соответствующее постановление.

Как уточняется в тексте документа, заморозки фиксировались в Орловской области с 3 по 13 мая. Режим чрезвычайной ситуации введён на всей территории субъекта.

Руководителю департамента сельского хозяйства Орловской области и муниципальным главам рекомендовано обеспечить меры по ликвидации и снижению последствий ЧС, а также организовать взаимодействие с пострадавшими субъектами АПК.

О масштабах негативных последствий низких температур «Интерфаксу» рассказала исполняющая обязанности начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве Департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуринович.

По словам госслужащей, пока что они уточняются. «Гибель [посевов], скорее всего, будет небольшая, но снижение урожайности значительное… Вегетация растений возобновилась, но пока не очень активно. По юго-востоку области влагообеспеченность сельскохозяйственных культур ниже среднемноголетних значений», – отметила Гуринович.

Также сейчас на Орловщине приостановлена гербицидная обработка посевов сельхозкультур.

Ранее сообщалось, что на Орловщине заморозки погубили около 1,8 тысяч гектаров свёклы, а также повредили посевы озимой пшеницы (на площади около 500 гектаров), льна (на площади около 300 гектаров), ярового рапса (на площади около 500 гектаров).

ИА «Орелград»


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