Орёл посетит делегация из Совфеда

15.5.2024 | 17:11 Новости, Общество

Её возглавит зампред Совета Федерации Инна Святенко.

Фото: ru.wikipedia.org

Об этом сообщается на официальном сайте собрания.

Поездка состоится в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». Она запланирована на период с 15-го по 18-е мая. В планах – посещение четырёх регионов ЦФО.

Сегодня делегация находится в Калуге. Исходя из графика поездки, можно предположить, что в Орле представители Совета Федерации окажутся 17-го числа.

В состав делегации входит сенатор от Орловской области Вадим Соколов. Также в поездке участвуют представители других регионов, включённых в маршрут, а также члены Комитета Совфеда по социальной политике.

ИА «Орелград»


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