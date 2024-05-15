Задержан начальник колонии в Нарышкино

15.5.2024 | 15:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Орловский СК подозревает его в превышении полномочий.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Об этом сообщили в региональном Управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»), часть 3, пункт «е». По текущей версии, Роман Чирков, начальник исправительной колонии общего режима №5, расположенной в Нарышкино, слишком хорошо отнёсся к одному из заключённых.

Предварительно установлено, что в период с декабря предыдущего года по март текущего года Чирков позволил данному гражданину пронести в колонию большое количество продуктов, а также ценных предметов. Никакими документами всё это не оформлялось. Также начальник ИК-5 дал подчинённым соответствующие незаконные указания.

Кроме того, Чирков содействовал в незаконном освобождении данного осужденного от работы на несколько дней. Это было сделано через медсанчасть исправительного учреждения.

Дело возбуждено по материалам оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и ФСИН России по Орловской области.

Напомним, недавно на Орловщине предъявили обвинения начальнику колонии-поселения №7.

ИА «Орелград»


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