На Орловщине вырос спрос на препараты против беременности

15.5.2024 | 11:40 Медицина, Новости, Общество

Таковы же тенденции в соседних регионах.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные DSM Group.

Так, в Орловской области продажи пероральных контрацептивов в 2023-м году выросли на 9,4% (со 138,5 миллиона до 160,4 миллиона рублей). В 2022-м году рост показателя составил целых 43%.

Также на Орловщине повысился спрос на препараты для медикаментозного аборта. В 2023-м – на 10% (увеличение с 5,2 миллиона до 5,7 миллиона рублей). В 2022-м – на 2,7%.

Похожие тенденции фиксируются и в соседних субъектах. В целом по Черноземью в минувшем году продажи пероральных контрацептивов повысились на 11,9% (до 1,39 миллиарда рублей), средств для медикаментозного аборта – на 17,9% (до 81,5 миллиона рублей).

ИА «Орелград»


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