Орловская прокуратура проверяет данные о распылении аммиака

Жалобы поступили от жителей Мценского района.
По предварительной информации, аграрное предприятие распылило аммиак рядом с жилыми домами, расположенными в деревне Шеламово. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.
Пока что надзорное ведомство изучит ситуацию. Также к делу привлекут специалистов Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
Проверка проводится по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина.
Если окажется, что нарушения имели место – последуют меры прокурорского реагирования. «Ход и результаты проверки поставлены прокурором области на контроль», – добавили в ведомстве.
ИА «Орелград»