Орловская прокуратура проверяет данные о распылении аммиака

Жалобы поступили от жителей Мценского района.

По предварительной информации, аграрное предприятие распылило аммиак рядом с жилыми домами, расположенными в деревне Шеламово. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Пока что надзорное ведомство изучит ситуацию. Также к делу привлекут специалистов Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Проверка проводится по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина.

Если окажется, что нарушения имели место – последуют меры прокурорского реагирования. «Ход и результаты проверки поставлены прокурором области на контроль», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»