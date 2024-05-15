Орловская прокуратура проверяет данные о распылении аммиака

15.5.2024 | 12:43 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Жалобы поступили от жителей Мценского района.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

По предварительной информации, аграрное предприятие распылило аммиак рядом с жилыми домами, расположенными в деревне Шеламово. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Пока что надзорное ведомство изучит ситуацию. Также к делу привлекут специалистов Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Проверка проводится по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина.

Если окажется, что нарушения имели место – последуют меры прокурорского реагирования. «Ход и результаты проверки поставлены прокурором области на контроль», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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