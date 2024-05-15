В зону СВО из Орла передадут 10 мотоциклов

15.5.2024 | 11:20 Новости, СВО, Транспорт

Их приобрёл частный спонсор.

Фото: vk.com/lezhnevs31

Об этом в соцсетях рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Ранее этот же предприниматель уже закупал для бойцов шесть единиц такого же транспорта.

В ближайшее время новую партию мотоциклов распределят по подразделениям. Как пояснил Лежнев, прежде всего, двухколёсный транспорт получат разведчики, а также операторы беспилотников.

«Потребность в них большая… Маневренные и скоростные, они с лёгкостью обходят преграды, быстро перемещаются и становятся недоступной мишенью», – пояснил госслужащий.

Накануне в Орле отслужили панихиду по погибшим участникам СВО.

ИА «Орелград»


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