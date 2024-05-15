Московский военный округ возглавил Сергей Кузовлев

В него входит и Орловская область.

Это следует из информации о встрече президента России Владимира Путина с военачальниками, опубликованной на сайте Кремля.

Генерал-полковник Кузовлев назначен командующим войсками Московского военного округа. Ранее он уже занимал ряд ответственных постов. В частности, в 2020-м и 2021-м именно Кузовлев командовал всей группировкой войск России, размещённой в Сирии.

Также в России сменились руководители Ленинградского, Восточного и Южного военных округов.

Отметим, что до марта текущего года Орловщина относилась к Западному военному округу. Однако затем его упразднили, разделив на два новых – Московский и Ленинградский.

ИА «Орелград»