Московский военный округ возглавил Сергей Кузовлев

В него входит и Орловская область.
Это следует из информации о встрече президента России Владимира Путина с военачальниками, опубликованной на сайте Кремля.
Генерал-полковник Кузовлев назначен командующим войсками Московского военного округа. Ранее он уже занимал ряд ответственных постов. В частности, в 2020-м и 2021-м именно Кузовлев командовал всей группировкой войск России, размещённой в Сирии.
Также в России сменились руководители Ленинградского, Восточного и Южного военных округов.
Отметим, что до марта текущего года Орловщина относилась к Западному военному округу. Однако затем его упразднили, разделив на два новых – Московский и Ленинградский.
ИА «Орелград»