В Орле сгорела брошенная машина

15.5.2024 | 12:51 Новости, Происшествия, Транспорт

Полтора месяца назад губернатор поручил решить данную проблему.

Фото: УМЧС по Орловской области

О брошенных автомобилях говорили на совещании с главами муниципальных образований в конце марта. Губернатор Клычков назвал их потенциальными источниками угрозы и поручил городским и районным руководителям разобраться с такими авто.

Предполагалось, что их будут перемещать на специальные стоянки. Затем судьба «бесхозных» авто решалась бы на законных основаниях.

Однако по факту «ничейные» машины не только остаются на улицах, но и становятся источником огня. Такое ЧП произошло накануне в Орле в 909-м квартале на улице Чечневой.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 18 часов 30 минут. Полыхала «девятка», давно припаркованная на этой улице.

К счастью, сотрудникам 5-й пожарной части удалось оперативно ликвидировать последствия ЧП. Пламя уничтожило брошенный автомобиль, но не распространилось на другие объекты.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 17 раз, из них трижды – на различные пожары.

ИА «Орелград»


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