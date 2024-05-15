Орловские промышленники подняли цены

Статистики измерили динамику цен в разрезе отраслей.

Индексы цен производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации на внутреннем рынке Орловской области, в марте 2024 года относительно предыдущего месяца составил 102,5 процента. Об этом сообщает Орелстат. Аналитики отмечают, что наибольший рост цен был зафиксирован на продукцию обрабатывающих производств, он составил 2,7 процента. Индекс цен в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха составил 101,1 процента; в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100 процентов, то есть в последнем случае цены не изменились.

Также аналитики Орелстата подсчитали, что в марте 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной ими, в регионе составил 100,2 процента. При этом индекс цен в растениеводстве составил 99,9 процента, в животноводстве – 100,6 процента. Иными словами, мясная и молочная продукция орловских аграриев в марте немного подорожала по отношению к февралю, а растительная продукция, наоборот, подешевела на 0,1 процента.

«Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за март 2024 года равен 100 процентов, в том числе: индекс цен производителей строительной продукции – 99,6 процента; индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 100,4 процента; индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 100,6 процента», – сообщает также Орелстат. Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в марте 2024 года по отношению к предыдущему месяцу не изменился и составил 100 процентов.

ИА «Орелград»