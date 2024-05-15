В Орле подсказали, как перейти на 4-часовой рабочий день

Сотрудник с ребенком-школьником при желании может сократить время своего труда.

Даже если в компании дел невпроворот и все сотрудники загружены по максимуму весь рабочий день, работник, имеющий ребенка до 14 лет, может перейти на неполный рабочий день. Об этом со ссылкой на письмо Роструда извещает Государственная инспекция в Оролвской области. Указанное письмо датировано 22 марта 2024 года. В нем Роструд рассмотрел ситуацию, которая может стать типовой: сотрудник, воспитывающий 9-летнего ребенок, подал начальству заявление о переходе на 4-часовой рабочий день.

«Но работодатель готов сократить ему рабочий день только на 1 час, но не на 4 часа, – следует из сообщения региональной Госинспекции труда. – Объем работы очень большой. Работать за него некому. Между тем норма про сокращение рабочего дня одному из родителей детей до 14 лет – императивная. То есть отказать ему нельзя». При этом режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов, устанавливается по желанию работника с учетом условий производства у данного работодателя, добавили в ведомстве.

К слову, по данным областного управления труда и занятости, к началу апреля 2024 года в органах службы занятости населения Орловской области состояли на учете 1,5 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,1 тысячи человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на отчетную дату составил 0,4 процента. В марте 2024 года получили статус безработного 295 человек или в 1,6 раза меньше, чем в марте 2023 года. Трудоустроено за месяц было 149 человек, что в 1,7 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее.

ИА «Орелград»