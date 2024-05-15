В Орле спрогнозировали замедление темпов строительства жилья

Расчет произведен на основании прогноза социально-экономического развития.

В Орле в 2023 году было введено в эксплуатацию 153,3 тысяч квадратных метров жилья. Такие данные приведены в отчете о деятельности мэрии за прошлый год. Расчет плановых значений показателя на будущее был произведен на основании прогноза социально-экономического развития города Орла на 2024-2026 годы. Согласно ему, в 2024 году в областном центре планируется ввести в строй 110 тысяч квадратных метров жилья, в 2025 году – 100 тысяч «квадратов», в 2026 году – 50 тысяч «квадратов». Однако это всего лишь прогнозы, основанные на статистике, а как будет в реальности, покажут отчеты будущих лет

Также сообщается, что в 2023 году на территории города Орла для строительства было предоставлено 3,35 га земельных участков, в том числе 0,41 га – для жилищного строительства. Для сравнения, в 2022 году показатели составляли 10,08 га и 7,06 га соответственно. В рамках реализации договоров о комплексном развитии шести городских территорий в 2024 году планируется предоставить 147,7 га, в 2025 году – 2,79 га.

В мэрии также оценили площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. На начало 2024 года в областном центре насчитывалось 7 таких земельных участков, в том числе: для объектов жилищного строительства – 3 участка площадью 10 962 квадратных метра, для прочих объектов – 4 участка общей площадью 6190 квадратных метра.

«В 2023 году улучшили жилищные условия 369 семей из 3417 семей, стоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало 2023 года, – следует также из отчета мэрии. – В 2022 году улучшили жилищные условия 215 семей из 3593 семей, стоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало 2022 года».

ИА «Орелград»