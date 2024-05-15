Орловский мотоциклист госпитализирован после тройного ДТП

Авария случилась на въезде в город.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло накануне в 22 часа 40 минут. Местом действия стал въезд в областной центр со стороны Курска.

40-летний мужчина ехал по направлению в Орёл на мотоцикле «Хонда». При этом он не имел прав необходимой категории («А»).

Вначале мотоциклист допустил столкновение с «Ладой» (ВАЗ-21144), которой управлял 51-летний водитель. Машина следовала в попутном направлении. Затем «Хонда» налетела ещё и на «Мицубиси Аутлэндер». Иномарка ехала в противоположную сторону. За рулём находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал сам мотоциклист, а также его 43-летний пассажир. Водителя мотоцикла пришлось госпитализировать.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 8 ДТП. Телесные повреждения получили четверо человек.

ИА «Орелград»