Бастрыкин поручил изучить ситуацию с онкобольной орловчанкой

15.5.2024 | 10:40 Закон и порядок, Медицина, Новости

Женщина не может получить лекарства.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Глава Следственного комитета России дал соответствующее поручение руководителю орловского Управления Петру Юдину. Проверка уже началась. О её промежуточных результатах и о принятом решении доложат Александру Бастрыкину.

Причиной стала информация, размещённая в СМИ. Сообщалось, что жительница Орловской области, страдающая онкологией, не обеспечена необходимым медицинским препаратом.

«В конце апреля текущего года женщине выписали рецепт на лекарственное средство, однако до настоящего времени, несмотря на наличие в аптечном пункте, он ей не выдан», – уточнили в Информационном центре СКР.

Ранее глава Следственного комитета потребовал доклад по делу орловского сироты, оставшегося без жилья.

ИА «Орелград»


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