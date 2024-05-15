Бастрыкин поручил изучить ситуацию с онкобольной орловчанкой

Женщина не может получить лекарства.

Глава Следственного комитета России дал соответствующее поручение руководителю орловского Управления Петру Юдину. Проверка уже началась. О её промежуточных результатах и о принятом решении доложат Александру Бастрыкину.

Причиной стала информация, размещённая в СМИ. Сообщалось, что жительница Орловской области, страдающая онкологией, не обеспечена необходимым медицинским препаратом.

«В конце апреля текущего года женщине выписали рецепт на лекарственное средство, однако до настоящего времени, несмотря на наличие в аптечном пункте, он ей не выдан», – уточнили в Информационном центре СКР.

Ранее глава Следственного комитета потребовал доклад по делу орловского сироты, оставшегося без жилья.

ИА «Орелград»